Ulm wirft Trainer und Geschäftsführer raus

Personeller Kahlschlag beim SSV Ulm: Der kriselnde Fußball-Drittligist hat sich von seinem Geschäftsführer Markus Thiele und seinem Trainer Moritz Glasbrenner getrennt. Dies teilte der Klub am späten Montagabend mit, es sei das Ergebnis "zahlreicher Gespräche in den vergangenen Tagen und Wochen". Die Trennung von Thiele, der nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Vorstand war, sei "einvernehmlich".

Neben Glasbrenner muss auch Co-Trainer Max Kohlenberg gehen. Der Zweitliga-Absteiger ist nach 14 Spielen in der 3. Liga als 18. in Abstiegsgefahr. Am Samstag kassierte Ulm ein 0:5 gegen Hansa Rostock.

In Ulm herrscht derzeit Chaos. Verschiedene Medien hatten von einem internen Brief von Johannes Reichert und Christian Ortag berichtet, der am Sonntag öffentlich geworden war. In diesen schilderten die beiden Kapitäne Missstände im Verein und der Mannschaft und baten den Aufsichtsrat um Hilfe. Die "Situation innerhalb des Teams" sei "unerträglich", hieß es dort: "Die Atmosphäre ist vergiftet, das Vertrauen zerstört. Das Verhältnis zwischen Mannschaft, Trainer und vor allem dem Sportdirektor ist komplett zerrüttet."

Der Verein hatte am Montag die Existenz dieses Schreibens bestätigt. Es sei "bedauerlich", dass "vertrauliche Informationen nach außen gelangt sind und so zusätzliche Unruhe entstanden ist", hieß es in einer Stellungnahme des Aufsichtsrats und des Vorstands.