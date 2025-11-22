Verl klettert auf Platz zwei - Ulm verliert bei Dotchev-Debüt

Der SC Verl ist in der 3. Fußball-Liga vorerst auf Platz zwei geklettert. Die Mannschaft von Trainer Tobias Strobl feierte einen furiosen 5:1 (2:0)-Sieg bei Viktoria Köln und blieb damit auch im siebten Ligaspiel in Serie ungeschlagen. Der VfL Osnabrück kann aber noch im Verlauf des Samstags mit einem Sieg gegen den FC Ingolstadt (16.30 Uhr/MagentaSport) an Verl vorbeiziehen.

Für Pavel Dotchev, Rekordtrainer der 3. Liga, verlief derweil das Debüt an der Seitenlinie des SSV Ulm nicht nach Plan. Der taumelnde Zweitliga-Absteiger verlor auch das Kellerduell beim zuvor noch sieglosen TSV Havelse mit 1:2 (0:1). Für Ulm, das sich in der Länderspielpause von Geschäftsführer Markus Thiele und Dotchev-Vorgänger Moritz Glasbrenner getrennt hatte, war es die sechste Niederlage in Folge, als Tabellen-18. liegt der Klub auf einem Abstiegsplatz.

In Köln brachten Alessio Besio (7.) und Berkan Taz (45.+4) die Gäste bereits im ersten Durchgang auf die Siegerstraße. In der zweiten Halbzeit erhöhten Timur Gayret (48.), Niko Kijewski (61.) und Julian Stark (64.) für Verl. Für das Heimteam erzielte Frank Ronstadt (90.) den Ehrentreffer.

Havelse ging durch Emre Aytun (23.) in Führung. Marko Ilic (57.) traf zum 2:0, Max Brandt (88.) gelang nur das sehenswerte Anschlusstor für die Ulmer.