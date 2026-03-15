2028 oder 2029? Rolfes unterstützt Carros Meisterplan

Sportchef Simon Rolfes hat die Meisteransage von Fernando Carro für Bayer Leverkusen unterstrichen. "Den Weg und die Ambitionen teile ich hundertprozentig mit Fernando", sagte Rolfes am Sonntag im Sport1-Doppelpass, nachdem Carro am Vortag den nächsten Titelgewinn in der Bundesliga für 2028 oder 2029 als Ziel ausgegeben hatte.

"Wir können keine Meistermannschaft wie 2024 zusammenkaufen, wir können uns keinen Florian Wirtz kaufen, den müssen wir dann entwickeln", sagte Rolfes. Beim Umbruch im Sommer habe Bayer versucht, "Spieler zu holen, von denen wir glauben, dass sie noch nicht am Limit ihrer Qualität sind, sondern dass sie in zwei Jahren noch deutlich besser sind und im internationalen Spitzenfußball eine Relevanz haben".

Carro hatte die laufende Saison am Rande des Ligaspiels gegen Bayern München (1:1) als "Übergangsjahr" bezeichnet. Das Ziel sei, "die nächste Meistermannschaft" aufzubauen, um die Bayern in den nächsten Jahren wieder "ärgern" zu können, sagte der Geschäftsführer bei DAZN. Es brauche aber Geduld: "Wir haben 120 Jahre auf eine Meisterschaft gewartet, da kann man auch mal vier oder fünf Jahre auf die nächste warten."

Keine Rolle spielen soll dabei der frühere Nationalspieler Julian Brandt, der Borussia Dortmund im Sommer verlassen wird. Nachdem Carro den Ex-Leverkusener als "sensationell" bezeichnet hatte, erteilte Rolfes einer Rückholaktion eine Absage. "Wir haben auf der Position mit Ibo Maza einen super Spieler, der sich in den nächsten Jahren hervorragend entwickeln wird. Von daher wird Julian kein Thema bei uns sein", sagte er.

Bei Nationalspieler Kai Havertz, auf den die Rheinländer im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) erneut treffen, zeigte sich Rolfes offener. Sollte sich irgendwann die Möglichkeit ergeben, den Profi des FC Arsenal zurück nach Leverkusen holen zu können, werde man "gesprächsbereit" sein, sagte der Sportchef.