Ab Sommer: BVB holt Linksverteidiger Kaua Prates

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat seinen ersten Transfer für die kommende Saison getätigt. Im Sommer stößt der junge Brasilianer Kaua Prates zum BVB. Der erst 17 Jahre alte Linksverteidiger kommt aus seiner brasilianischen Heimat von Cruzeiro Belo Horizonte und hat einen Vertrag bis 2031 unterschrieben, teilten die Dortmunder am Donnerstag mit.

Kaua Prates sei ein "extrem spannender Spieler", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken: "Er ist noch sehr jung und zählt zu den talentiertesten Spielern in Südamerika." Sportdirektor Sebastian Kehl bezeichnete den Neuen als einen "hoch veranlagten Spieler, der von seinem Profil sehr flexibel ist und in der Defensive in verschiedenen Systemen mehrere Positionen bekleiden kann."