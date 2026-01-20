Abseitstechnologie: Checkdauer deutlich gesunken

Die Einführung der halbautomatischen Abseitstechnologie hat die Entscheidungsfindung in der Fußball-Bundesliga bei engen Szenen deutlich beschleunigt. Die sogenannte "Checkdauer" ist von durchschnittlich 45 auf 23 Sekunden gesunken.

"Wir hatten zuletzt auch keine technischen Probleme mehr, der Anbieter arbeitet derzeit noch an einer verbesserten Animation", sagte Schiedsrichterboss Knut Kircher am Dienstag in Frankfurt/Main.

Laut Kircher arbeitet der Weltverband FIFA mittlerweile an einer vollautomatischen Technologie, die den Schiedsrichtern die Entscheidung via Headset direkt mitteilt: "Ob die kommen wird, wissen wir nicht. Es wird getestet."