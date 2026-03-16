Alle 36 Erst- und Zweitligisten beantragen Lizenz fristgerecht

Die 36 Vereine der Fußball-Bundesliga und 2. Fußball-Bundesliga haben die Unterlagen für das Lizenzierungsverfahren für die kommende Saison fristgerecht eingereicht. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag mit. Die Abgabe war bis zum Montag um 15.30 Uhr möglich gewesen.

Darüber hinaus reichten insgesamt 13 Klubs aus der 3. Liga entsprechende Unterlagen für eine Lizenz für die 2. Bundesliga ein. Hierfür war die Frist bereits am 2. März abgelaufen.

Die DFL überprüft im weiteren Verlauf des Verfahrens nun finanzielle Kriterien, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Vereine bewerten zu können. Doch auch sportliche, rechtliche und personell-administrative Aspekte spielen eine Rolle, zudem geht es um Kriterien in Bezug auf Stadien, Nachhaltigkeit und die Virtual Bundesliga. Die insgesamt 49 Klubs sollen voraussichtlich in der zweiten April-Hälfte über die Erstentscheidung zur Lizenzerteilung informiert werden.