Arevalo-Transfer fix: VfB Stuttgart verpflichtet Sturmtalent

Eine Woche vor Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart seine Offensive verstärkt. Sturmtalent Jeremy Arevalo vom spanischen Zweitligisten Racing Santander unterschrieb beim DFB-Pokalsieger einen Vertrag bis Juni 2031. Für sieben Millionen Euro sollen die Schwaben die Ausstiegsklausel des 20-Jährigen aktiviert haben.

"Jeremy verfügt schon jetzt über viele Eigenschaften, die ein Stürmer braucht, und hat seine Qualitäten in Santander unter Beweis gestellt", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth über den Neuzugang: "Gleichzeitig ist er noch jung und wir sehen bei ihm noch viel Potenzial, das wir gemeinsam mit ihm entwickeln wollen."

Arevalo kommt mit der Empfehlung von acht Toren und zwei Vorlagen in 39 Partien der Segunda Division. Zudem ist der Tempodribbler, der sowohl die spanische als auch die ecuadorianische Staatsbürgerschaft besitzt, seit November Nationalspieler Ecuadors. "Der VfB Stuttgart ist ein großer Klub, der zuletzt auch international auf sich aufmerksam gemacht hat", sagte Arevalo.