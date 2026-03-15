Auch Ulreich fällt aus: Torwartprobleme beim FC Bayern

Die Pechsträhne der Torhüter des FC Bayern reißt nicht ab: Sven Ulreich wird den Münchnern im Champions-League-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) nicht zur Verfügung stehen. Seinen bemerkenswerten Auftritt bei Bayer Leverkusen (1:1) beendete der dritte Schlussmann des deutschen Rekordmeisters mit einem Muskelbündelriss im Adduktorenbereich, wie der Klub am Sonntag mitteilte.

Verzichten muss Trainer Vincent Kompany bis nach der Länderspielpause bereits auf Manuel Neuer. Unklar ist, ob er erste Stellvertreter Jonas Urbig, der im Hinspiel bei Atalanta (6:1) eine Gehirnerschütterung erlitten hatte, zur Verfügung steht. Nicht eingesetzt werden kann auf jeden Fall der vierte Torhüter Leon Klanac. Die 19 Jahre alte Nummer eins der zweiten Mannschaft fällt bereits seit einiger Zeit wegen einer Oberschenkelverletzung aus.

Immerhin: Für die Champions League hatte der FC Bayern vor Saisonbeginn auch einen fünften und einen sechsten Torhüter nominiert. Zur Verfügung stünden der 19 Jahre alte Jannis Bärtl, Schlussmann Nummer zwei der Regionalliga-Mannschaft, und der 16 Jahre alte Leonard Prescott, Torhüter der U19.