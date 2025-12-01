Augsburg trennt sich von Wagner

Der kriselnde Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat sich "im gegenseitigen Einvernehmen" von Trainer Sandro Wagner getrennt. Das teilten die bayerischen Schwaben überraschend am Montag mit. Bis zur Winterpause übernimmt der ehemalige Augsburger Trainer Manuel Baum.

Der 38-jährige Wagner hatte den Posten erst im Sommer übernommen. Nach zwölf Spieltagen steht der FCA mit lediglich zehn Punkten auf Platz 14. Am Samstag hatte Augsburg bei der TSG Hoffenheim mit 0:3 verloren.

"Ich habe die Aufgabe beim FCA immer mit großer Energie und Leidenschaft ausgeübt", sagte Wagner und ergänzte: "Wir wollten gemeinsam viel verändern, leider ist uns das in der kurzen Zeit nicht wie erhofft gelungen."

Geschäftsführer Michael Ströll berichtete: "In den Gesprächen nach dem Spiel in Hoffenheim haben wir festgestellt, dass der Glaube und die Überzeugung fehlen, in der aktuellen Konstellation den Turnaround zu schaffen." Sportdirektor Benni Weber ergänzte, man sei "von unserem eingeschlagenen Weg überzeugt" und werde "diesen weiterverfolgen".

Wagners Nachfolger Baum war bereits von Dezember 2016 bis April 2019 Chefcoach beim FCA und ist seit Juni 2025 als "Leiter Entwicklung & Fußballinnovation" zurück im Verein. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) trifft Augsburg auf Bayer Leverkusen.