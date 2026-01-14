Augsburg verleiht Saad nach Hannover

Fußball-Bundesligist FC Augsburg verleiht seinen Offensivspieler Elias Saad bis zum Saisonende an Hannover 96. Dies teilten die Klubs am Mittwoch mit. Der Tunesier Saad will sich bei dem Zweitligisten für die WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada empfehlen.

"Daher ist eine Leihe bis Saisonende in der jetzigen Situation der richtige Schritt. Für die Rückrunde wünschen wir ihm bei Hannover 96 viel Erfolg", sagte Augsburgs Sportdirektor Benjamin Weber.

Saads Vertrag beim FCA läuft bis Ende Juni 2029, er war erst zu Beginn der laufenden Saison vom FC St. Pauli gekommen. Der 26-Jährige blieb in zehn Bundesligaeinsätzen ohne Torbeteiligung, zuletzt war er mit Tunesien beim Afrika-Cup im Einsatz.

"Hannover 96 spielt einen Fußball, in dem ich mich total sehe. Die Spielweise passt zu dem, was mich ausmacht. Ich möchte mich schnell zurechtfinden und mithelfen, dass wir eine richtig gute Rückrunde spielen", sagte der gebürtige Hamburger.