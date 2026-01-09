Bauer hofft auf problemlose Anreise nach München

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg blickt dem Duell mit Rekordmeister Bayern München trotz der aktuellen Wetterlage positiv entgegen. "Noch steht der Plan so, wie er von vornherein stand", sagte Trainer Daniel Bauer am Freitag mit Blick auf die Anreise aus Niedersachsen in den Süden Deutschlands für die Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Er habe allerdings auch "Alternativpläne in der Tasche". Derzeit wolle man aber das Abschlusstraining am Samstag in Wolfsburg abhalten und am Nachmittag nach München fliegen. Auch die Einheit am Freitag konnte stattfinden. "Wir hatten großes Glück, dass der Schnee eine Pause gemacht hat", erklärte Bauer. Die Herausforderung sieht Bauer, der Ende des vergangenen Jahres vom Interimstrainer zur Dauerlösung befördert worden war, eher auf dem Platz auf sein Team zukommen.

"Ein Patentrezept hat, glaube ich, noch keine Mannschaft gefunden. Die Dominanz der Bayern war schon außerordentlich im Verlauf der Hinrunde", räumte der 43-Jährige ein. "Für uns wird entscheidend sein, von unserem Plan total überzeugt zu sein", sagte Bauer, der von seinen Spielern "viel Leidenschaft und viel Laufstärke" erwartet. Bayern sei "vielleicht die größte Challenge, die man in der Bundesliga haben kann. Gleichzeitig ist es irgendwo auch die leichteste Aufgabe, weil gefühlt keiner was von uns erwartet."