Baum blendet besondere Situation aus: "Raubt nur Energie"

Manuel Baum blendet vor seinem letzten Spiel als Trainer des FC Augsburg alle Gedanken abseits des Sportlichen aus. "Ich lasse das aktuell überhaupt nicht an mich ran", sagte Baum vor dem Duell mit Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Alles, was nicht mit dem Spiel zu tun hat, raubt nur Energie."

Baum war nach der Trennung von Sandro Wagner als Trainer für drei Spiele eingesprungen, das Match gegen Werder bildet den Abschluss. Danach kehrt er in seine Rolle als "Leiter Entwicklung & Fußballinnovation" zurück, die er seit seiner Rückkehr zum FCA bekleidet.

Mit einem Sieg gegen Leverkusen (2:0) und einer Niederlage in Frankfurt (0:1) ist Baums Bilanz als Kurzzeit-Coach bislang ordentlich. Gegen Werder hofft er auf einen erfolgreichen Abschluss. "Es wird tatsächlich das Ziel sein, dass wir sie hier zu Hause packen und dann tabellarisch überholen", sagte der 46-Jährige.