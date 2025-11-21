Baumann erreicht die 500: "Wie eine kleine Trophäe"

Sein 500. Bundesligaspiel hat für Nationaltorwart Oliver Baumann einen ganz besonderen Stellenwert. Ein "Riesending" sei das, sagte der Keeper der TSG Hoffenheim vor dem Jubiläum, das er am Freitag im Spiel beim FSV Mainz 05 feiern wird, im Interview mit RTL/ntv und sport.de: "Es ist wie eine kleine Trophäe, so einen Meilenstein zu erreichen und in diese Sphären zu kommen – mit den großen Spielern, die so lange in der Bundesliga gespielt haben. Das bedeutet enorm viel für mich."

Bundestrainer Julian Nagelsmann hob Baumanns Konstanz hervor, vor seinem Aufstieg zum DFB-Torhüter sei der 35-Jährige "total underrated" gewesen. "Er war der Torwart, der nie bei ganz großen Klubs auf dem Zettel stand, obwohl er es maximal verdient hätte", sagte Nagelsmann, viele Manager der Top-Klubs würden sich angesichts seiner Leistungen nun sicher "in den Allerwertesten" beißen. Er sei "sehr stolz" auf Baumann, sagte Nagelsmann: "Er hat es sich verdient."

Baumann wird bei einem Einsatz in Mainz (20.30 Uhr/Sky) als 14. Spieler der Geschichte die 500er-Marke erreichen. In den ersten 131 Spielen stand er für seinen Jugendverein SC Freiburg im Tor, ehe er 2014 zur TSG wechselte. Unter den aktiven Bundesligaspielern liegt in der ewigen Rangliste nur Manuel Neuer (Bayern München und Schalke 04/532/Platz acht) vor ihm. Die meisten Einsätze verbuchte Karl-Heinz Körbel, der seine 602 Partien allesamt für Eintracht Frankfurt absolvierte.