Baumgart über Köln: "Wenn du einmal da gearbeitet hast..."

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin blickt mit großer Vorfreude auf die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte in Köln. "Jeder, der weiß, was für eine tolle Zeit ich in Köln hatte, weiß auch, dass ich da immer wieder gerne hinfahre", sagte Baumgart vor dem Gastspiel bei seinem Ex-Klub 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Ich freue mich auf die Stadt, ich freue mich auf die Leute. Ich hatte eine sehr, sehr schöne und emotionale Zeit, aus meiner Sicht auch eine erfolgreiche Zeit."

Baumgart war von 2021 bis 2023 zweieinhalb Jahre Trainer des FC. In seiner ersten Saison erreichte er die Conference League. In Berlin ist er seit Jahresbeginn als Chefcoach tätig. Dazwischen arbeitete der 53-Jährige beim Hamburger SV.

Die Domstadt ist Baumgart positiv im Gedächtnis geblieben. "Wenn du einmal da gearbeitet hast, diese Stadt und den Verein erlebt hast, dann macht das was mit dir. Das ist auch bleibend", sagte Baumgart: "Dass ich mit dieser Stadt für mich persönlich viel verbinde, das wird auch noch in zehn Jahren so sein. Das wird so bleiben. Das hat für mich einen ganz besonderen Stellenwert."

Union (18 Punkte) liegt vor dem 15. Spieltag in der Tabelle knapp vor Aufsteiger Köln (16) im gesicherten Mittelfeld. Von der Stärke der Rheinländer ist Baumgart überzeugt: "Köln ist eine der Mannschaften, auf die du dich nicht zu 100 Prozent einstellen kannst. Wir müssen bei unseren Dingen bleiben und unsere Stärken auf den Platz kriegen."