Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute live: Bundesliga im TV, Livestream und im Liveticker

Am 22. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 empfängt Meister Bayer Leverkusen den Tabellenführer FC Bayern München. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der 22. Spieltag steht am Wochenende in der Bundesliga an.

Und am Samstagabend gibt es das Topspiel zwischen dem amtierenden Meister Bayer Leverkusen und dem aktuellen Tabellenführer und Rekordmeister FC Bayern München.

Aufgrund der Tabellenkonstellation - der Zweite empfängt den Ersten - hat diese Partie ohnehin schon Tospiel-Charakter. Obendrauf kommt noch, dass im Kampf um die Meisterschaft ein möglicherweise schon mehr als nur leichte Vorentscheidung fallen könnte.

Immerhin haben die Gäste aus Bayern vor dem Anpfiff schon acht Punkte Vorsprung auf den Titelverteidiger Leverkusen. Siegen die Münchner also am Samstag in der BayArena, ist ihnen der Meistertitel wohl kaum noch zu nehmen, während Leverkusen mit einem Sieg zumindest wieder etwas mehr Spannung ins Titelrennen bringen könnte.