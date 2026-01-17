Bayern mit Karl in der Startelf in Leipzig

Mit Supertalent Lennart Karl startet Fußball-Rekordmeister Bayern München bei RB Leipzig in die Bundesliga-Rückrunde. Der 17-Jährige rückt für das Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in die Startelf, im Vergleich zum 3:1-Sieg beim 1. FC Köln am vergangenen Mittwoch rotiert Michael Olise aus der Anfangsformation.

Im offensiven Mittelfeld spielt Karl neben Luis Díaz und Serge Gnabry. In der Defensive kommen Tom Bischof und der Ex-Leipziger Dayot Upamecano für Konrad Laimer (Muskelfaserriss) und Min-Jae Kim zum Einsatz. Die genesenen Joshua Kimmich und Jamal Musiala sitzen zunächst auf der Bank.