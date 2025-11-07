Bayern wollen nun Guardiola-Rekord

Die Rekordjäger des FC Bayern peilen die nächste historische Bestmarke an: Der deutsche Fußball-Rekordmeister könnte am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin den zehnten Bundesligasieg in dieser Saison landen und damit den Startrekord einstellen, den die Münchner in der Saison 2015/16 unter Startrainer Pep Guardiola aufgestellt hatten.

Für die Bayern unter Vincent Kompany wäre es zugleich der 17. Erfolg in dieser Spielzeit. Dies war vorher in Europa noch keinem Team gelungen. Selbst Klubweltmeister Chelsea und Titelverteidiger Paris Saint-Germain in der Champions League hatten die dominanten Bayern bisher nicht aufhalten können.

Die Bilanz der Bayern gegen Union ist ebenfalls beeindruckend: Sie verloren keines ihrer zwölf Bundesliga-Duelle gegen die Berliner, feierten dabei acht Siege bei vier Unentschieden.