Bild: Bayern wollen Jackson vom FC Chelsea ausleihen

Bayern München hat offenbar doch Interesse an Nicolas Jackson – und die erste Hürde auf dem Weg zur Verpflichtung des senegalesischen Stürmers angeblich schon genommen. Nach Informationen der Bild-Zeitung haben sich der deutsche Fußball-Rekordmeister und der Angreifer des FC Chelsea grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit verständigt. Im Gespräch sei eine Leihe, "unter Umständen" mit anschließender Kaufoption. Eine Einigung zwischen den Klubs stehe allerdings noch aus.

Vor zweieinhalb Wochen hatte Sportvorstand Max Eberl noch ausgeschlossen, dass Jackson ein Thema in München sei. "Definitiv nein. Ich habe nie mit ihm gesprochen", hatte er nach dem Testspiel gegen Tottenham Hotspur gesagt. Damals hatte es Medienberichte gegeben, wonach sich die Bayern bei Chelsea nach dem 24 Jahre alten Senegalesen erkundigt haben sollen.

Jackson, der sowohl im Zentrum als auch auf den Flügeln spielen kann, war unter Trainer Enzo Maresca zuletzt nicht mehr Teil des Premier-League-Kaders. Bei den Bayern hatte sich zuletzt Ehrenpräsident Uli Hoeneß einmal mehr in die Transferpolitik eingemischt und öffentlich gefordert, bis zum 1. September nur noch Spieler auszuleihen.