Bis 2029: Frankfurt bindet Leihspieler Kristensen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt setzt auch in Zukunft auf die Dienste von Rasmus Kristensen. Wie die SGE am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der bisherige Leihspieler des englischen Zweitligisten Leeds United einen Vertrag bis 2029 am Main. In dieser Saison bestritt der dänische Nationalspieler 38 Spiele für Frankfurt, dabei erzielte der 27-Jährige drei Tore.

"Rasmus besticht neben seiner fußballerischen Qualität mit seiner großen Mentalität", sagte Sportvorstand Markus Krösche: "Er ist zu einem sehr wichtigen Teil unserer Mannschaft geworden und wir sind froh darüber, dass er langfristig bei der Eintracht bleibt."

Auch Kristensen freut sich über die gemeinsame Zukunft. "Ich habe hart dafür gekämpft, dass ich länger bei der Eintracht spielen kann, und möchte das in mich gesetzte Vertrauen mit weiterhin guten Leistungen zurückzahlen", sagte der Däne: "Ich brenne auf den Saisonendspurt und auf die Zukunft in Frankfurt."

Für die SGE steht am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Tottenham Hotspur auf dem Programm (Hinspiel: 1:1). In der Bundesliga ist die Eintracht als Tabellendritter auf Champions-League-Kurs.