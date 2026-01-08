Bis 2029: Gladbach verlängert mit Ullrich

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach setzt auch in Zukunft auf die Dienste von Lukas Ullrich. Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, verlängerte der Außenverteidiger seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029. In der laufenden Saison kam der deutsche U21-Nationalspieler in bislang 13 Pflichtspielen zum Einsatz.

"Lukas spielt in der dritten Saison bei uns und hat eine gute Entwicklung genommen. Nach dem ersten Jahr der Akklimatisierung hat er in der vergangenen Saison den Durchbruch als Bundesliga-Spieler geschafft und sein großes Potenzial auf einer anspruchsvollen Position regelmäßig gezeigt", sagte Gladbachs Sportchef Rouven Schröder: "Wir sind davon überzeugt und erwarten, dass er auch die nächsten Schritte als Sportler und als Persönlichkeit positiv macht und freuen uns, dass er seine Zukunft bei uns sieht."