Bis 2029: Kleindienst verlängert vorzeitig in Gladbach

Der derzeit verletzte Fußball-Nationalspieler Tim Kleindienst hat seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach vorzeitig verlängert. Wie der kriselnde Bundesligist am Donnerstag bekannt gab, unterschrieb der Kapitän ein bis Sommer 2029 gültiges Arbeitspapier. Ursprünglich wäre der Vertrag des Stürmers in Gladbach ein Jahr zuvor ausgelaufen.

"Tim ist bereits in seinem ersten Jahr bei uns schnell Führungsspieler und Nationalspieler geworden und in dieser Saison auch zum Kapitän dieser Mannschaft", sagte Borussias Sportchef Rouven Schröder: "Wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung und seinen Leistungen. Er ist einer, der auf dem Platz vorangeht, und wir freuen uns, wenn er der Mannschaft nach seiner Verletzungspause wieder zur Verfügung steht."

Kleindienst war im Sommer 2024 vom 1. FC Heidenheim an den Niederrhein gewechselt. In seiner ersten Saison in Gladbach erzielte der 30-Jährige in 31 Ligaspielen 16 Tore und bereitete weitere neun Treffer vor. Am 11. Oktober des vergangenen Jahres feierte Kleindienst dann beim 2:1 in Bosnien und Herzegowina sein Debüt für das DFB-Team.

"Ich fühle mich wirklich sehr wohl bei Borussia. Das ist einfach ein großartiger Verein. Und ich bin auch überzeugt von dieser Mannschaft", sagte Kleindienst, der im Mai eine Knieverletzung mit Meniskusbeteiligung erlitten hatte und noch auf sein Comeback warten muss: "Ich möchte gerne daran mitarbeiten, den Klub wieder weiter nach oben zu führen."

In der Liga liegt die Borussia, die erst am vergangenen Samstag durch das 4:0 beim FC St. Pauli den ersten Ligasieg gefeiert hatte, auf Platz 16. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) geht es im Derby gegen den 1. FC Köln.