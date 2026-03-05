Bisherige Saison für Schuster eine "zwei bis drei"

Julian Schuster ist mit der bisherigen Saison des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg durchaus zufrieden, möchte die gute Ausgangslage aber gerne im Schlussspurt veredeln. Eine "zwei bis drei" als Schulnote würde der Trainer dem Tabellenachten bisher geben, mit "Luft nach oben", sagte er vor dem Heimspiel gegen den Sechsten Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Wir stehen Anfang März in einem Achtelfinale, Halbfinale und auf Platzt acht - dann geht es schon in Richtung zwei."

Er wisse, "dass wir Punkte haben, in denen wir uns verbessern können und wollen", sagte Schuster, "aber was die Mannschaft geleistet hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt super". Welche Note er am "Ende des Schuljahres" vergeben könne, richte sich auch danach, "wie die letzten Wochen jetzt laufen".

Das Duell mit der Werkself ist für den Sport-Club wohl die letzte Chance, nochmal an die Top 6 heranzurücken. Dank der guten Ausgangslage wäre das Erreichen des internationalen Geschäfts aber auch auf anderem Weg möglich. Mit einem Sieg im DFB-Pokal, wo Freiburg im Halbfinale steht, wäre das der Fall. Sollten die Breisgauer den Cup nicht holen, könnte auch Platz sieben noch für den Europacup reichen. Dort steht mit einem Punkt mehr aktuell Eintracht Frankfurt. In der Europa League steht Freiburg im Achtelfinale.