Blessin vor Kellerduell: "Prekäre Ausgangssituation"

Trainer Alexander Blessin vom FC St. Pauli hofft nach dem Ende der Horror-Serie auch im Kellerduell mit dem 1. FC Heidenheim auf ein Erfolgserlebnis. "Die Bedeutung des Spiels ist klar, und wir wissen um die prekäre Ausgangssituation. Aber wir wollen unseren positiven Schwung mitnehmen", sagte Blessin vor dem Heimspiel des Tabellenvorletzten am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

St. Pauli hatte zuletzt mit einem 1:1 beim 1. FC Köln eine Serie von neun Liganiederlagen in Folge beendet und zudem im DFB-Pokal 2:1 bei Borussia Mönchengladbach gewonnen. Gegen den Tabellen-16. aus Heidenheim erwartet Blessin ein umkämpftes Spiel: "Es wird viele Zweikämpfe geben, und da müssen wir dagegenhalten und hart reingehen, ohne dass wir jetzt unfair sein wollen."

Blessin bestätigte zudem, dass Benins Nationalspieler Andréas Hountondji nicht zum Afrika-Cup in Marokko (21. Dezember bis 18. Januar) reisen wird. "Es geht erst einmal darum, den Spieler wieder gesund zu bekommen", sagte er. Stürmer Hountondji hatte sich beim 1:3 in München Ende November eine Verletzung am linken Oberschenkel zugezogen.