Borussia Dortmund gegen Mainz 05 live: Bundesliga im TV, Stream und Liveticker

Am 27. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Mainz 05. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Die Länderspielpause ist vorbei, in der Bundesliga steht der 27. Spieltag an. Für Borussia Dortmund geht es am Sonntag gegen den 1. FSV Mainz 05.

Der BVB steht nach zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge gehörig unter Druck. Die internationalen Ränge sind vor dem Spieltag sieben Punkte entfernt. Zuletzt gab es auch noch das bittere 0:2 gegen RB Leipzig.

Niko Kovac und seine Elf wollen daher wieder zurück in die Spur, bekommen es allerdings mit den formstarken Mainzern zu tun. Mainz geht als Tabellendritter in den Spieltag und ist seit sechs Spielen ungeschlagen.

Zuletzt gab es für das Team von Trainer Bo Henriksen ein 2:2 beim SC Freiburg, der ebenfalls oben mitmischt. Auch das Hinspiel kann dem FSV Mut machen, damals unterlag der BVB in Mainz mit 1:3.