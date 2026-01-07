Borussia Dortmund: Gregor Kobel aus BVB-Trainingslager abgereist

Bundesligist Borussia Dortmund droht im ersten Spiel des neuen Jahres der Ausfall von Torhüter Gregor Kobel. Der Schweizer reiste nach übereinstimmenden Medienberichten krankheitsbedingt aus dem BVB-Trainingslager im spanischen Marbella ab.

Demnach konnte Kobel bereits in den vergangenen Tagen nur dosiert oder individuell trainieren.

Ein Einsatz der Nummer eins im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Freitag (ab 19:50 Uhr live auf Joyn und in Sat.1) in der Bundesliga ist damit fraglich.

Als Ersatz für den 28-Jährigen stünde Alexander Meyer bereit. Kobel stand in dieser Saison in bislang allen 24 Pflichtspielen von Borussia Dortmund zwischen den Pfosten.

Der BVB, der am Donnerstag direkt von Marbella nach Frankfurt fliegt, geht mit 32 Punkten als Tabellenzweiter in das neue Jahr.