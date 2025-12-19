Vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach äußert sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bei ran zur Kritik am Verein.

Von Tobias Wiltschek

In der laufenden Saison steht Borussia Dortmund zwar nach 14 Bundesliga-Spieltagen auf einem Champions-League-Platz.

Dennoch herrscht im und um den Verein Unruhe wegen der kritischen Worte von Berater Matthias Sammer und Kapitän Nico Schlotterbeck.

Sportdirektor Sebastian Kehl will diese Worte aber nicht negativ bewerten. "Wir haben gesagt, dass es gut ist, dass Nico nach dem Spiel (gegen Bodö/Glimt; Anm. d. Red.) den Finger in die Wunde gelegt hat", erklärte Kehl im ran-Interview vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.