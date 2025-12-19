Bundesliga live in sat. 1 und Joyn
Borussia Dortmund: Sebastian Kehl reagiert auf harte Kritik von Matthias Sammer
- Veröffentlicht: 19.12.2025
- 21:12 Uhr
- Tobias Wiltschek
Vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach äußert sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bei ran zur Kritik am Verein.
In der laufenden Saison steht Borussia Dortmund zwar nach 14 Bundesliga-Spieltagen auf einem Champions-League-Platz.
Dennoch herrscht im und um den Verein Unruhe wegen der kritischen Worte von Berater Matthias Sammer und Kapitän Nico Schlotterbeck.
Sportdirektor Sebastian Kehl will diese Worte aber nicht negativ bewerten. "Wir haben gesagt, dass es gut ist, dass Nico nach dem Spiel (gegen Bodö/Glimt; Anm. d. Red.) den Finger in die Wunde gelegt hat", erklärte Kehl im ran-Interview vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.
Kehl: "Dafür brauchen wir Schlotti"
"Von daher ist bei Borussia Dortmund keiner zufrieden. Vor allem wollen wir uns stetig weiterentwickeln", äußerte sich auch Kehl kritisch zur Leistung des Teams. Um sich weiterzuentwickeln, brauchen "wir Schlotti, dafür brauchen wir Führungsspieler", so Kehl weiter.
Auch die Aussagen von Matthias Sammer, wonach man beim BVB harmoniesüchtig sei, könne man gut einordnen. "Bei Borussia Dortmund ist keiner am Werk in der Verantwortung, der Dinge schön redet. Denn im Endeffekt wollen wir alle erfolgreich sein und da ziehen wir auch alle am gleichen Strang."
Er werde allerdings nicht dazu beitragen, "neue Schlagzeilen zu kreieren", ergänzte Kehl.