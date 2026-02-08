- Anzeige -

Hoffenheim hätte Bayern mit elf Mann in größere Schwierigkeiten bringen können Doch sogar in Unterzahl konnten die Hoffenheimer sich mehrere Topchancen erspielen und nach Manuel Neuers Patzer ausgleichen. Erst der zweite von Diaz herausgeholte und von Harry Kane erneut verwandelte Strafstoß sowie die folgende Gala des überragenden Kolumbianers (ran-Note 1) mit drei Toren nach der Halbzeit zogen den Gästen den Zahn.

Gleichwohl fiel ihre Niederlage angesichts der ordentlichen Leistung zu hoch aus und man hatte das Gefühl, dass sie den Bayern mit elf gegen elf richtige Schwierigkeiten hätten bereiten können. Umso ärgerlicher die letztliche vorentscheidende Doppelbestrafung, die bei den Hoffenheimern für große Wut sorgte. Trainer Christian Ilzer und Sportdirektor Andreas Schicker sprachen sogar von einer klaren Fehlentscheidung.

Stieler wählt die Vorwärtsverteidigung - Diskussion beendet? Der so deutlich kritisierte Schiedsrichter entschied sich daher für die Vorwärtsverteidigung und erklärte ausführlich die nach seinen Worten hundertprozentig korrekte Entscheidung, bei der ihm keine andere Wahl geblieben sei.

Laut Stieler war es ein klares und eindeutiges Foul Akpogumas und da dieser gehalten habe, sei die Rote Karte dann zwingend und eine nachträgliche Betrachtung am Bildschirm daher völlig unnötig. Diskussion beendet. Oder?

Stielers Rechthaberei hilft niemandem Bei genauerer Ansicht der TV-Bilder konnte man nämlich durchaus die Hoffenheimer Zweifel nachvollziehen, ob nicht auch Diaz an Akpoguma gezogen und es sich vielleicht um gar kein Foul, zumindest aber um ein strittiges Vergehen gehandelt habe. Entsprechend wären, auch und gerade mit Blick auf die Bedeutung der Entscheidung, sowohl eine Rückversicherung am Bildschirm und durch den VAR als auch als Strafe eine Gelbe Karte vertretbar gewesen - trotz Stielers Totschlagargument, dass alle Vertreter dieser These keine Ahnung von den Regeln hätten.

