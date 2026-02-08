bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern München schlägt TSG Hoffenheim klar: Ausrufezeichen mit Schönheitsfleck - Kommentar
- Veröffentlicht: 08.02.2026
- 22:16 Uhr
- Martin Volkmar
Die Machtdemonstration des FC Bayern gegen Hoffenheim bekommt durch die frühe Doppelbestrafung des Verlierers einen faden Beigeschmack. Die anschließende Rechthaberei des Schiedsrichters darf man durchaus anzweifeln. Ein Kommentar.
Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar
Am Ende war das Bundesliga-Spitzenspiel eine eindeutige Sache. mit einer 5:1-Packung schickte Tabellenführer Bayern München den Dritten aus Hoffenheim zurück in den Kraichgau.
Auf den ersten Blick eine Machtdemonstration des FCB und ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz, die nach nur einem Punkt des Rekordmeisters in den letzten zwei Spielen Morgenluft gewittert hatte.
Es blieb aber ein fader Beigeschmack. Denn eine umstrittene Entscheidung von Schiedsrichter Tobias Stieler in der 17. Minute hatte maßgeblichen Anteil am weiteren Spielverlauf.
Da zeigte der Unparteiische nicht nur nach einem Zweikampf zwischen Luis Diaz und Kevin Akpoguma auf den Elfmeterpunkt, sondern dem fassungslosen TSG-Verteidiger auch glatt Rot.
Kurz darauf lagen die Gäste nicht nur in Rückstand, sondern mussten auch mehr als 70 Minuten mit einem Mann weniger gegen die Münchner Startruppe bestreiten.
Hoffenheim hätte Bayern mit elf Mann in größere Schwierigkeiten bringen können
Doch sogar in Unterzahl konnten die Hoffenheimer sich mehrere Topchancen erspielen und nach Manuel Neuers Patzer ausgleichen.
Erst der zweite von Diaz herausgeholte und von Harry Kane erneut verwandelte Strafstoß sowie die folgende Gala des überragenden Kolumbianers (ran-Note 1) mit drei Toren nach der Halbzeit zogen den Gästen den Zahn.
Gleichwohl fiel ihre Niederlage angesichts der ordentlichen Leistung zu hoch aus und man hatte das Gefühl, dass sie den Bayern mit elf gegen elf richtige Schwierigkeiten hätten bereiten können.
Umso ärgerlicher die letztliche vorentscheidende Doppelbestrafung, die bei den Hoffenheimern für große Wut sorgte. Trainer Christian Ilzer und Sportdirektor Andreas Schicker sprachen sogar von einer klaren Fehlentscheidung.
Stieler wählt die Vorwärtsverteidigung - Diskussion beendet?
Der so deutlich kritisierte Schiedsrichter entschied sich daher für die Vorwärtsverteidigung und erklärte ausführlich die nach seinen Worten hundertprozentig korrekte Entscheidung, bei der ihm keine andere Wahl geblieben sei.
Kritik an Bayern-Elfer: Schiri Tobias Stieler erklärt sich
Laut Stieler war es ein klares und eindeutiges Foul Akpogumas und da dieser gehalten habe, sei die Rote Karte dann zwingend und eine nachträgliche Betrachtung am Bildschirm daher völlig unnötig. Diskussion beendet. Oder?
Stielers Rechthaberei hilft niemandem
Bei genauerer Ansicht der TV-Bilder konnte man nämlich durchaus die Hoffenheimer Zweifel nachvollziehen, ob nicht auch Diaz an Akpoguma gezogen und es sich vielleicht um gar kein Foul, zumindest aber um ein strittiges Vergehen gehandelt habe.
Entsprechend wären, auch und gerade mit Blick auf die Bedeutung der Entscheidung, sowohl eine Rückversicherung am Bildschirm und durch den VAR als auch als Strafe eine Gelbe Karte vertretbar gewesen - trotz Stielers Totschlagargument, dass alle Vertreter dieser These keine Ahnung von den Regeln hätten.
FC Bayern - Max Eberl zum strittigen Efler: "… dann muss er pfeifen"
Unterm Strich half sein rigoroses Durchgreifen und seine Rechthaberei weder dem Spitzenspiel noch dem Fußball generell. Und es schmälerte letztlich auch die von einigen defensiven Schwächen abgesehen starke Leistung der Bayern.