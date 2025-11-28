Bremen verlängert mit Innenverteidiger Pieper

Der Fußball-Bundesligist Werder Bremen setzt auch in Zukunft auf die Dienste von Innenverteidiger Amos Pieper. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, verlängerte der 27-Jährige seinen Vertrag. Zur Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machte der Traditionsverein keine Angaben.

"Wir freuen uns sehr, dass wir den gemeinsamen Weg mit Amos bei Werder fortsetzen können. Amos hat über das gesamte Jahr hinweg konstante Leistungen gezeigt und agiert auch aktuell sehr gefestigt und eindrucksvoll auf dem Rasen", sagte Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer: "Gerade in den vergangenen Wochen hat er wiederholt unterstrichen, welche Qualitäten er in unser Spiel einbringen kann."

Pieper war im Sommer 2022 von Arminia Bielefeld nach Bremen gewechselt. In den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen stand er jeweils über 90 Minuten für die Mannschaft von Trainer Horst Steffen auf dem Platz. "Ich habe jetzt schon viele tolle Erinnerungen an meine Zeit hier - aber auf meiner Werder-Festplatte ist noch genug Platz für weitere Momente, vor allem die ganz großen, die magischen, die fehlen noch", sagte Pieper: "Daher bleibe ich hier. Aus absoluter Überzeugung. Mit riesengroßer Lust. Voller Tatendrang, hier besondere Dinge anzuschieben und zu gestalten."