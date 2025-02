Bundesliga - Fixe Wintertransfers 2025: BVB verpflichtet schwedischen Linksverteidiger

Die Winterpause dauert noch an. Im Wintertransferfenster können die Bundesligisten noch einmal ihre Kader verstärken oder Spieler abgeben. ran blickt auf fixe Bundesliga-Wintertransfers.

Das neue Jahr hat begonnen, die Bundesligisten starten in die Vorbereitung auf die Spiele nach der Winterpause. 15 Spieltage sind gespielt, seit 1. Januar hat das Winter-Transferfenster geöffnet. Bis zum 3. Februar haben die Bundesligisten Zeit, nochmals nachzujustieren. Borussia Dortmund im Transfercheck: Drei neue Spieler für Nico Kovac? Diese Stars werden gehandelt Bereits in den ersten Tagen des Transferfensters hat manch ein Bundesligist bereits einen Wintertransfer abgewickelt. ran schaut auf die fixen Wintertransfers der Bundesliga im Jahr 2025.

+++ 3. Februar, 14:02 Uhr: VfB verpflichtet U17-Weltmeister aus der 2. Bundesliga +++ Finn Jeltsch unterschreibt beim Vizemeister bis Juni 2030 und wechselt mit sofortiger Wirkung von Nürnberg nach Stuttgart. Der 18-Jährige gewann 2023 mit Deutschland die U17-WM und spielte seitdem in in 33 Partien für den Club. Die Schwaben lassen sich die Dienste des Talents einiges kosten. Bis zu zehn Millionen Euro fließen laut "Sky" inklusive möglicher Bonuszahlungen aus dem Schwabenland zu den Franken. Vorstand Sport Fabian Wohlgemuth sagte zur Verpflichtung folgendes: "Finn Jeltsch zählt auf seiner Position zu den herausragenden, jungen Spielern in Deutschland. Mit 18 Jahren hat er bereits 31 Spiele in der 2. Bundesliga bestritten. Wir freuen uns sehr, dass wir Finn langfristig an den VfB binden konnten."

+++ 3. Februar, 12:24 Uhr: Dortmund verpflichtet Daniel Svensson +++ Abgesehen von der abgebrochenen Leihe mit dem VfL Wolfsburg von Salih Özcan hatten die BVB-Bosse auch aufgrund anderer Baustellen in den vergangenen Wochen noch keinen Neuzugang für die Rückrunde präsentieren können. Am letzten Tag des Deadline Days ist es jedoch soweit. Vom FC Nordsjaelland aus Dänemark hat man Daniel Svensson ausgeliehen und sich für den jungen Linksverteidiger eine Kaufoption gesichert. In Dänemark lief sein Vertrag noch bis 2026. Der 22-jährige Linksfuß kam in der laufenden Saison in Dänemark in allen 17 Spielen über 90 Minuten zum Einsatz. Sportdirektor Sebastian Kehl sagte zu der Verpflichtung: "Daniel ist ein aufstrebender, physisch starker Abwehrspieler, der uns zusätzliche Stabilität verleihen kann und mit dem wir uns im Defensivbereich breiter aufstellen. Wir sehen in ihm viel Potenzial und sind davon überzeugt, dass er seine positive Entwicklung hier in Dortmund fortsetzen wird."

+++ 3. Februar, 11:54 Uhr: Stuttgart mit Plusgeschäft bei Rouault +++ Der VfB Stuttgart hat seinen Innenverteidiger Anthony Rouault für 15 Millionen Euro an Stade Rennes abgegeben. Im vergangenen Sommer verpflichteten die Schwaben den jungen Franzosen nach einer halbjährigen Leihe selbst erst fest für 3,1 Millionen Euro. Nach 52 Einsätzen macht der VfB damit über zehn Millionen Euro an Gewinn mit dem 23-Jährigen.

+++ 1. Februar, 10:20 Uhr: Leverkusen verpflichtet Hermoso von AS Rom +++ Der spanische Verteidiger Martin Hermoso verstärkt den Double-Sieger in der Defensive. Die Verpflichtung kann als eine Reaktion auf die langfristige Verletzung von Jeanuel Belocian gewertet werden. Daher haben die Leverkusener sich auch nur auf eine Leihe mit den Italienern geeinigt, um dem jungen Talent nach Rückkehr im Herbst keine größeren Steine in den Weg zu legen. Der erfahrene Spanier wurde bei Real Madrid ausgebildet und machte für Espanyol Barcelona sowie Atletico Madrid mehr als 180 Spiele in der La Liga.

+++ 30. Januar, 19:04 Uhr: Xavi Simmons fest von PSG verpflichtet +++ Xavi Simmons ist ein Unterschiedsspieler für die Leipziger. Daher haben sich die Sachsen nun entschieden, den 21-Jährigen fest zu verpflichten. Die roten Bullen überweisen offenbar 50 Millionen Euro nach Frankreich und mit möglichen Bonuszahlungen kann sich die Summe auf bis zu 80 Millionen Euro hochschrauben. Laut "Sky" sind diese Bonuszahlungen jedoch eher unrealistisch zu erreichen. Der junge Kreativspieler bestritt bereits 60 Spiele auf Leihbasis für die Leipziger in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League.

+++ 6. Januar, 15:05 Uhr: Werder leiht Kabore von Manchester City aus +++ Verstärkung von Manchester City: Werder Bremen ist beim englischen Topklub fündig geworden und leiht bis zum Saisonende Abwehrspieler Issa Kaboré aus. Der 23-Jährige war erst im Sommer von den Citizens an Benfica Lissabon ausgeliehen worden, kam in Portugal aber kaum zum Zug. "Issa ist ein sehr interessanter Spieler, der in seinen jungen Jahren in verschiedenen internationalen Ligen Erfahrungen sammeln konnte", sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder: "Er passt in unser Anforderungsprofil, da er flexibel einsetzbar ist und auf beiden Außenbahnen spielen kann." Werder wollte nach der Außenbandverletzung von Felix Agu sicherstellen, dass weiterhin alle Positionen doppelt besetzt sind. Kaboré, 40-maliger Nationalspieler von Burkina Faso, steht seit 2021 bei City unter Vertrag, wurde von Pep Guardiola aber immer wieder verliehen. Zugleich kündigten die Bremer einen bevorstehenden Abgang von Olivier Deman an. Der Belgier könnte an Royal Antwerpen verliehen werden.

+++ 3. Januar, 16:12 Uhr: Bayern verleiht Krätzig nach Heidenheim +++ Der FC Bayern verleiht Youngster Frans Krätzig zum 1. FC Heidenheim. Wie der Rekordmeister mitteilte, läuft das Leihgeschäft bis zum Saisonende. Eine Kaufoption für den 21-Jährigen gibt es wohl nicht. Die bisherige Spielzeit hatte der Defensivakteur auf Leihbasis beim VfB Stuttgart verbracht. Bei den Schwaben kam Krätzig aber kaum zum Zug und absolvierte nur vier Einsätze, weshalb sich alle Parteien darauf einigten, die Leihe vorzeitig abzubrechen. Für die Profis des FC Bayern stand der deutsche U21-Nationalspieler bislang siebenmal auf dem Platz.

+++ 3. Januar, 14:58 Uhr: Heidenheim verpflichtet Zweitliga-Toptorjäger +++ Im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga hat sich der 1. FC Heidenheim mit Budu Zivzivadze verstärkt. Der 30 Jahre alte Georgier wechselt vom Zweitligisten Karlsruher SC ins Oberhaus und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Zu den Ablösemodalitäten ist nichts bekannt. "Wir haben die Entwicklung von Budu Zivzivadze beim Karlsruher SC schon länger ganz genau beobachtet. Bereits letzte Saison war er dort absoluter Leistungsträger und konnte sich dann in der aktuellen Hinrunde mit zwölf Toren in 17 Spielen nochmals weiter steigern", sagte Vorstandschef Holger Sanwald. Zivzivadze, der im Sommer 2024 mit Georgien auch an der EM in Deutschland teilgenommen hatte, führt mit besagten zwölf Toren aktuell die Torschützenliste der 2. Bundesliga an. Beim Conference-League-Teilnehmer Heidenheim soll er für mehr Konkurrenz im zuletzt lahmenden Angriff sorgen.

+++ 2. Januar, 18:00 Uhr: Leverkusen holt Argentinien-Stürmer +++ Bayer 04 Leverkusen hat den argentinischen Stürmer Alejo Sarco verpflichtet. Der U20-Nationalspieler wechselt vom argentinischen Meister CA Velez Sarsfield unter das Bayerkreuz. In seinem Heimatland gilt der 18 Jahre alte Mittelstürmer als großes Talent, er unterzeichnete in Leverkusen einen bis zum 30. Juni 2029 gültigen Vertrag. "Alejo Sarco ist ein Versprechen auf die Zukunft von Bayer", erklärt Geschäftsführer Sport Simon Rolfes in einer offiziellen Meldung des Klubs. "Er ist ein technisch versierter Spieler, schnell, wendig und durchsetzungsfähig im Zweikampf. Mit seiner Abschlussstärke komplettiert er das Profil eines modernen Mittelstürmers. Alejo hat eine verheißungsvolle Karriere vor sich."

+++ 2. Januar, 17:00 Uhr: Onisiwo verlässt Mainz 05 +++ Angreifer Karim Onisiwo verlässt den 1. FSV Mainz 05 nach neun Jahren und wechselt zum Champions-League-Teilnehmer RB Salzburg. Das teilten die Rheinhessen am Donnerstag mit. Der 32-Jährige unterschrieb beim österreichischen Vizemeister einen Vertrag bis 2026, über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Klubs Stillschweigen. Gemeinsam mit Jonathan Burkardt ist Onisiwo Bundesliga-Rekordtorschütze der Mainzer (beide 33 Treffer). Onisiwo war im Januar 2016 nach Mainz gekommen und absolvierte insgesamt 233 Pflichtspiele für den FSV. In der laufenden Saison kam der Österreicher aber nur noch auf sechs Einsätze im Team vom Trainer Bo Henriksen. "Karim war einer der prägenden Mainzer Spieler des vergangenen Jahrzehnts. Wie kaum ein anderer hat er dabei vor allem auch unsere leidenschaftliche Spielweise verkörpert als nimmermüder Antreiber und Initiator unseres mutigen Pressings", sagte Sportvorstand Christian Heidel.

+++ 2. Januar, 16:00 Uhr: St. Pauli holt Weißhaupt +++ Der FC St. Pauli hat seinen zweiten Winter-Zugang vorgestellt. Noah Weißhaupt wechselt vom SC Freiburg auf Leihbasis bis zum Saisonende nach Hamburg. Der 23 Jahre alte Flügelspieler soll dazu beitragen, dass die Kiezkicker den Klassenerhalt schaffen. "Mit der Verpflichtung schaffen wir auf den offensiven Flügelpositionen zusätzliche Möglichkeiten für unser Spiel und sind damit künftig schwerer auszurechnen", sagte Sportchef Andreas Bornemann: "Noah ist fußballerisch sehr gut ausgebildet und bringt neben seiner Dynamik auch die Flexibilität mit, auf beiden Seiten spielen zu können." Auch Trainer Alexander Blessin ist überzeugt, dass der bisherige Ersatzmann der Freiburger bei St. Pauli sofort helfen kann. Zuvor hatte der Klub, der am Donnerstag die Vorbereitung auf die Rückrunde aufnahm, schon US-Nationalspieler James Sands bis Saisonende vom New York City FC aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) ausgeliehen. Im Gespräch als weiterer Neuzugang ist der Stürmer Abdoulie Ceesay. Der Gambier spielt aktuell in Estland bei Paide Linnameeskond.