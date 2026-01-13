Bundesliga: Hamburgs Heimspiel gegen Leverkusen abgesagt

Zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff ist das Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen abgesagt worden. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstagabend mit. Der Grund dafür seien "wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Stadiondachs", weswegen das Volksparkstadion kurzfristig gesperrt worden sei. Ursprünglich sollte die Partie um 20.30 Uhr angepfiffen werden. Über eine Neuansetzung solle schnellstmöglich entschieden werden.

Konkret seien die Sicherheitsbedenken auf das "extreme Tauwetter" zurückzuführen. "Unter dem Schnee auf der Dachmembran sammelte sich an einigen Stellen des Stadions Tauwasser, das nicht abfließen konnte und führte zu großen Punktlasten. Ein zur Einschätzung herbeigebetener Fachstatiker bewertete die Lage als Sicherheitsrisiko, woraufhin die Partie in Abstimmung mit der DFL und den Sicherheitsträgern vor Ort abgesagt werden musste", teilte der HSV mit. Die Sicherheit aller Stadionbesucher stehe im Vordergrund.

Später erklärte Daniel Nolte, Direktor Organisation und Infrastruktur des HSV, bei Sky, dass die Membran des Stadiondachs "Beulen" aufgewiesen habe, die "nach unten gegangen sind". Zudem habe sich der Catwalk, der Laufsteg unter dem Stadiondach, verformt: "Theoretisch hätte die Membran reißen und auch der Catwalk in die Zuschauer fallen können. Das ist natürlich etwas, was wir unbedingt verhindern müssen."

Trotz des seit vergangenem Donnerstag umgesetzten "Schneelastbegrenzungskonzept" sei die Entwicklung nicht absehbar gewesen, sagte Nolte: "Wir hatten das noch nicht mal heute Vormittag, sondern das ist dann erst mit dem Tauwetter und dem Wasserfluss, der da geblockt wurde, passiert."

In Norddeutschland sorgt das Winterwetter seit Tagen für Komplikationen. Am vergangenen Wochenende waren bereits die Partien zwischen St. Pauli und RB Leipzig sowie Werder Bremen und der TSG Hoffenheim abgesagt worden. Auch der Bahnverkehr ist massiv gestört, vielerorts fiel die Schule wegen des Winterwetters aus.