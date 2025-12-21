Schlusslicht FSV Mainz 05 hat seinen Europapokal-Schwung nicht mit in die Bundesliga genommen und das nächste Erfolgserlebnis verpasst.

Die Mannschaft des neuen Trainers Urs Fischer kam im wichtigen Duell mit dem FC St. Pauli nur zu einem 0:0 und wartet seit zehn Monaten auf einen Heimsieg in der Liga.

Nach dem Erfolg des 1. FSV Mainz 05 in der Conference League gegen Samsunspor (2:0), durch den der direkte Einzug ins Achtelfinale gelungen war, und dem 2:2 zuvor bei Bayern München fehlte es allerdings komplett an offensiver Durchschlagskraft.

Mainz bleibt im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga mit acht Punkten deutlich hinter dem rettenden 15. Platz zurück, der Rückstand beträgt sechs Zähler.

Auf den Tabellen-16. St. Pauli fehlen weiter vier Punkte. Die Hamburger holten ihrerseits aus den beiden wichtigen Kellerduellen gegen Mainz und den 1. FC Heidenheim eine Woche zuvor (2:1) vier Punkte.

Das Erfolgserlebnis im Europacup hatte Fischer schnell ausblenden wollen. Seine Mannschaft könne nun "wieder etwas verlieren", hatte er vor dem St. Pauli-Spiel erklärt und gefordert: "Das Selbstvertrauen, das sich die Jungs aufgebaut haben, müssen wir mitnehmen."

Den bis dato letzten Bundesliga-Heimsieg hatte Mainz am 22. Februar ausgerechnet gegen St. Pauli gefeiert (2:0).