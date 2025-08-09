Anzeige
Sommertransfers

Bundesliga - Offiziell! Saudi-Arabien statt VfB Stuttgart: Enzo Millot wechselt zu Al-Ahli

  • Aktualisiert: 09.08.2025
  • 21:33 Uhr
  • SID

Enzo Millot verlässt DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart in Richtung Saudi-Arabien. Dort erhält er einen Vertrag bis 2028.

Eine Woche vor dem Franz Beckenbauer Supercup (am 16.9. ab 20:30 Uhr im Free-TV in Sat.1, im Liveticker und Livestream auf Joyn) wechselt der 23 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler zum saudischen Pro-League-Klub Al-Ahli. Das gaben beide Vereine am Samstagabend bekannt.

Bei Al-Ahli erhält Millot einen Vertrag bis 2028 und spült dem VfB Medienberichten zufolge inklusive Boni bis zu 30 Millionen Euro in die Kassen.

Trainer bei Al-Ahli, das in der vergangenen Saison Rang fünf in der Pro League belegte, ist seit 2023 der gebürtige Schwabe Matthias Jaissle. "Er ist technisch begabt und verfügt über eine ausgezeichnete taktische Intelligenz", sagte der 37-Jährige über Millot, der 2024 mit der französischen Nationalmannschaft Zweiter bei den Olympischen Spielen in Paris wurde.

Millot war vor vier Jahren von der AS Monaco zum VfB gekommen. Die Zeit in Stuttgart werde er immer in "bester Erinnerung behalten". Für den VfB bestritt er 89 Spiele in der Bundesliga (11 Treffer/14 Vorlagen) sowie acht Spiele in der Champions League (2/3). Zuletzt erzielte Millot beim Pokalsieg der Stuttgarter im Mai gegen Arminia Bielefeld zwei Treffer beim 4:2.

