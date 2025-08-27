Der BVB hat kurz vor der Champions-League-Auslosung sein neues Cup-Trikot vorgestellt. Die Fans sind begeistert. Nachdem "Puma" für den BVB in den vergangenen Jahren immer wieder auffällige und ausgefallene Trikots entworfen hat, wirkt das diesjährige Cup-Trikot deutlich schlichter. DFB-Pokal live: Wiesbaden vs. FC Bayern am Mittwoch ab 20:15 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn

So reagieren die Fans auf das neue BVB-Trikot Das Trikot ist in klassischem Gelb mit schwarzen Akzenten gehalten: In der Mitte prangt der Trikotsponsor "Vodafone" in Schwarz, während das BVB-Logo rechts und das Puma-Logo links auf der Brust platziert sind.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Abgerundet wird das Design durch einen schwarzen Kragen und ebenfalls schwarze Ärmelabschlüsse. Das Cup-Trikot 2025/26 erinnert an die BVB-Elf von 1965/66 – die erste deutsche Mannschaft, die einen europäischen Klubwettbewerb gewann. "Puma" greift dafür ein Retro-BVB-Wappen auf und dazu noch einen Allover-Print, der vom Blumenmuster des Griffs des Europapokals der Pokalsieger inspiriert ist.

Anzeige

BVB-Fans begeistert Nachdem eine BVB-Partneragentur bereits vor wenigen Tagen versehentlich Cup-Trikot-Bilder in eine Datenbank hochgeladen hatte, präsentierte der Klub das neue Jersey nun kurz vor der Champions-League-Auslosung selbst in den sozialen Medien.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Fans zeigen sich begeistert – hier ein Blick auf einige Reaktionen in den X-Kommentaren. "Das Trikot, die Sponsoren, das Logo, Die Muster Alles Perfekt"

"Was ein geiles Stück Stoff"

"Bestes Trikot in der Vereinsgeschichte"

"Endlich mal wieder ein ansehnliches Trikot! Weiter so. Genau So! Schlicht aber BvB!" Zwar sorgte Puma in den letzten Jahren mit manchen Designs für Kritik, aber das neue Trikot trifft nun voll den Nerv der Anhänger. Auch interessant: FC Bayern München: Transfer von Christopher Nkunku doch kein Thema mehr? Gerüchte um Real Madrids Brasilien-Star