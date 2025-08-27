Anzeige
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

BVB: Fans begeistert - Cup-Trikot von Borussia Dortmund erinnert an historischen Erfolg

  • Aktualisiert: 27.08.2025
  • 14:46 Uhr
  • Julian Erbs

Der BVB hat kurz vor der Champions-League-Auslosung sein neues Cup-Trikot vorgestellt. Die Fans sind begeistert.

Nachdem "Puma" für den BVB in den vergangenen Jahren immer wieder auffällige und ausgefallene Trikots entworfen hat, wirkt das diesjährige Cup-Trikot deutlich schlichter.

Das Trikot ist in klassischem Gelb mit schwarzen Akzenten gehalten: In der Mitte prangt der Trikotsponsor "Vodafone" in Schwarz, während das BVB-Logo rechts und das Puma-Logo links auf der Brust platziert sind.

Anzeige
Anzeige
22.08.2025, Allianz Arena, München, GER, 1.FBL, FC Bayern München vs RB Leipzig , im Bild Harry Kane (München) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi-video....

DFB-Pokal live: Wiesbaden vs. Bayern hier im kostenlosen Livestream

Das Erstrunden-Duell im DFB-Pokal live im ZDF-Livestream auf Joyn

Anzeige

Abgerundet wird das Design durch einen schwarzen Kragen und ebenfalls schwarze Ärmelabschlüsse.

Das Cup-Trikot 2025/26 erinnert an die BVB-Elf von 1965/66 – die erste deutsche Mannschaft, die einen europäischen Klubwettbewerb gewann.

"Puma" greift dafür ein Retro-BVB-Wappen auf und dazu noch einen Allover-Print, der vom Blumenmuster des Griffs des Europapokals der Pokalsieger inspiriert ist.

Anzeige

BVB-Fans begeistert

Nachdem eine BVB-Partneragentur bereits vor wenigen Tagen versehentlich Cup-Trikot-Bilder in eine Datenbank hochgeladen hatte, präsentierte der Klub das neue Jersey nun kurz vor der Champions-League-Auslosung selbst in den sozialen Medien.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Das Wichtigste in Kürze

Die Fans zeigen sich begeistert – hier ein Blick auf einige Reaktionen in den X-Kommentaren.

"Das Trikot, die Sponsoren, das Logo, Die Muster Alles Perfekt"
"Was ein geiles Stück Stoff"
"Bestes Trikot in der Vereinsgeschichte"
"Endlich mal wieder ein ansehnliches Trikot! Weiter so. Genau So! Schlicht aber BvB!"

Zwar sorgte Puma in den letzten Jahren mit manchen Designs für Kritik, aber das neue Trikot trifft nun voll den Nerv der Anhänger.

Auch interessant: FC Bayern München: Transfer von Christopher Nkunku doch kein Thema mehr? Gerüchte um Real Madrids Brasilien-Star

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Mehr News und Videos
Kimmich hatte heftig protestiert
News

Änderung! DFB reagiert auf VAR-Ärger bei Auftakt

  • 27.08.2025
  • 16:01 Uhr
Stadtderby in Hamburg
News

Wasserwerfer und Co.: Mega-Vorbereitungen vor Hamburg-Derby

  • 27.08.2025
  • 15:25 Uhr
24.08.2025: Fußball:Öffentliches Training on Borussia Dortmund. Trainer Niko Kovac (Borussia Dortmund) boebachtet das Training. *** 24 08 2025 Football Public training session on Borussia Dortmund ...
News

Typisch BVB! Kovac-Verlängerung ist falsches Zeichen

  • 27.08.2025
  • 15:16 Uhr
HSV-Trainer Merlin Polzin ist heiß auf das Derby
News

Polzin ist heiß auf das Derby - und appelliert an die Fans

  • 27.08.2025
  • 14:55 Uhr
Aaron AnselminoUpdate
News

Nächster Neuzugang fix: BVB landet Chelsea-Doppelschlag

  • 27.08.2025
  • 14:47 Uhr
Vincent Kompany und Uli Hoeneß
News

Geheimes Treffen: Das fordert Kompany angeblich von Hoeneß

  • 27.08.2025
  • 14:09 Uhr
SL Benfica v FC Bayern München: Group C - FIFA Club World Cup 2025
News

Bayern schwärmen von Gnabry: Sind die Lobeshymnen verfrüht?

  • 27.08.2025
  • 14:05 Uhr

HSV: Verstärkung vor dem Derby? Stefan Kuntz gibt Einblick

  • Video
  • 02:07 Min
  • Ab 0
Eintracht Frankfurt v SV Werder Bremen - Bundesliga
News

Jäger? Frankfurt hat Bayern sogar etwas voraus

  • 27.08.2025
  • 12:20 Uhr
BDFL-Präsident: Benno Möhlmann
News

Trotz Kritik: Trainerverband steht hinter Handshake-Dialog

  • 27.08.2025
  • 12:12 Uhr