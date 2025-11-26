BVB fliegt wieder zum Wintertrainingslager nach Marbella

Nach einem Jahr Pause reist Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wieder zum Wintertrainingslager nach Marbella. Vom 2. bis 8. Januar 2026 bereitet sich der BVB an der spanischen Costa del Sol auf die zweite Saisonhälfte vor. Im Rahmen des Trainingslagers sind keine Testspiele geplant. Das teilte der Klub am Mittwoch mit.

Die Zeit ist diesmal knapp, denn am 9. Januar steht bereits das erste Pflichtspiel des neuen Jahres an: Der BVB ist bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga zu Gast. Deshalb fliegt der Dortmunder Tross direkt aus Marbella nach Frankfurt. Im vergangenen Winter hatte Ex-Trainer Nuri Sahin auf eine Reise in den Süden verzichtet. Jetzt legt der neue Coach Niko Kovac großen Wert auf eine kompakte gemeinsame Vorbereitung. Schon in den vergangenen Jahren hatte der BVB regelmäßig Quartier in Andalusien bezogen.