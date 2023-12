BVB gegen Mainz 05 live: Übertragung im Free-TV in SAT.1, im kostenlosen Livestream und Liveticker

Anzeige

Am 16. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 empfängt Borussia Dortmund die Mannschaft aus Mainz. So seht ihr die Partie live im Free-TV in SAT.1 und im Livestream auf ran.de.

Am 16. Spieltag trifft der BVB auf Mainz 05. Vor allem für "Schwarzgelb" dürfte diese Begegnung unangenehme Erinnerungen wecken. Beim letzten Aufeinandertreffen, am 34. Spieltag der vergangenen Saison, verspielten die Dortmunder nämlich ihre Chance auf den Meistertitel.

Ein 2:2 gegen Mainz 05 öffnete dem FC Bayern im Parallelspiel gegen den 1. FC Köln die Türen zum elften Titel in Folge.

Rund sieben Monate später sind die Vorzeichen ganz andere. Während der deutsche Rekordmeister sich mit Bayer Leverkusen an der Spitze schon leicht abgesetzt hat, tat sich der BVB in den letzten Wochen schwer.

In der Bundesliga verlor man den Anschluss an die Meisterschaftsfavoriten, im DFB-Pokal flog man nach einer enttäuschenden Leistung gegen den VfB Stuttgart schon im Achtelfinale aus. Einzig in der Champions League konnte der amtierende Vizemeister zeitweise überzeugen und qualifizierte sich für die K.o.-Phase.

Gegen Mainz 05 soll das Jahr 2023 mit einem Erfolgserlebnis beendet werden.

Wo und wann findet die Partie statt? Und wo kann man die Übertragung im Free-TV oder Livestream verfolgen? ran hat euch hier alle wichtigen Informationen zusammengefasst.