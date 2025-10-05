BVB: Kovac mit "erstem Sechstel der Saison zufrieden"

Trotz des Remis im Verfolgerduell mit RB Leipzig hat Niko Kovac eine positive Zwischenbilanz für Borussia Dortmund nach den ersten sechs Wochen der Saison gezogen. "Ich denke, wir sind gut gestartet", sagte der BVB-Trainer nach dem 1:1 (1:1) der vermeintlichen Bayern-Jäger, "wir sind im Pokal weiter, haben in der Champions League mit vier Punkten gut begonnen und uns in der Bundesliga stabilisiert. Wir lassen nicht viel zu, erzielen Tore. Mit dem ersten Sechstel der Saison können wir zufrieden sein, aber es kommen noch fünf Sechstel."

Nach vier Siegen in der Fußball-Bundesliga in Folge ließ Dortmund zwar beim ersten echten Härtetest zwei Punkte liegen, geht aber in zwei Wochen als erster Herausforderer in das Gipfeltreffen beim Spitzenreiter Bayern München. In der Schlussphase hatte Kovac eher defensiv gewechselt. Die Entscheidung sei "nicht einfach" gewesen, "geht man auf alles oder nichts?", fragte er und zitierte Giovanni Trapattoni: "Wie hat ein sehr bekannter Trainer gesagt: Wenn du nicht gewinnen kannst, darfst du nicht verlieren."

So gehe sein Team "mit einem besseren Gefühl" in die Länderspielpause "als mit einer Niederlage". Der BVB war im neunten Pflichtspiel der Saison erstmals in Rückstand geraten, als Christoph Baumgartner früh für Leipzig traf (7.). Doch Yan Couto (23.) verhinderte mit dem Ausgleich die erste Bundesliga-Niederlage seit dem 15. März - damals mit 1:2 in Leipzig.