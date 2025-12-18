BVB muss auf drei Abwehr-Stars verzichten - Niklas Süle wird zur "Alternative"

Der BVB muss im letzten Spiel des Jahres die Abwehr umbauen. Niklas Süle wird offenbar zur "Alternative".

Trainer Niko Kovac vom Bundesligisten Borussia Dortmund muss zum Jahresabschluss in der Defensive improvisieren. Die Innenverteidiger Waldemar Anton und Aaron Anselmino fallen auch am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/live in SAT.1 und im Joyn-Livestream) wegen Oberschenkelproblemen aus, zudem fehlt der Algerier Ramy Bensebaini, der am Afrika-Cup teilnimmt.

Gesperrt ist außerdem Mittelfeldspieler Jobe Bellingham nach seiner Roten Karten beim 1:1 beim SC Freiburg.

Somit könnte Niklas Süle sein Comeback in der BVB-Abwehr geben. "Er war länger verletzt, als wir es uns vorgestellt haben", gab Kovac am Donnerstag zu.

Der 30-Jährige, der nach seiner Zehenverletzung in Freiburg zu einem ersten Kurzeinsatz kam, sei "eine Alternative".