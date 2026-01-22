BVB verleiht Duranville nach Basel

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verleiht Offensivspieler Julien Duranville an den FC Basel. Der BVB einigte sich mit dem Schweizer Meister auf ein Leihgeschäft bis zum Saisonende. Medienberichten zufolge besitzt Basel keine Kaufoption für den 19-jährigen Belgier.

Man sehe in Duranville "weiterhin großes Potenzial", etwa "aufgrund von Verletzungen konnte er zuletzt sein Talent und seine Fähigkeiten jedoch nicht in dem Maße zeigen, wie wir es uns gewünscht hätten", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl: "Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt für seine weitere Perspektive hier beim BVB der richtige ist."

Duranville war im Januar 2023 für rund 8,5 Millionen Euro Ablöse vom RSC Anderlecht nach Dortmund gewechselt. Er feierte im Alter von 17 Jahren sein Bundesliga-Debüt und spielte im September 2024 erstmals für das belgische Nationalteam. In dieser Hinrunde sprangen für ihn aber nur zwei Einsätze im Regionalliga-Team des BVB heraus.

Im Dezember hatte Trainer Niko Kovac öffentlich Kritik an Duranville geübt. "Wir sind beim BVB und beim BVB sind richtig gute Spieler unterwegs. Das ist er auch, aber die anderen sind besser", sagte der Kroate.