DFB-Sportgericht: Ein Spiel Sperre für Mane, zwei für Nebel

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Filippo Mane vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nach seiner Roten Karte für ein Meisterschaftsspiel gesperrt. Der Defensivspieler war am Samstag im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (3:3) wegen einer Notbremse vom Platz gestellt worden.

Auch Paul Nebel vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 wurde gesperrt – der Offensivspieler muss für zwei Partien aussetzen. Zudem darf er wie Mane bis zum Ablauf der Sperre nicht in weiteren Meisterschaftsspielen seines Vereins mitwirken.

Mane war in der 85. Minute der Partie in Hamburg von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck des Feldes verwiesen worden. Der Youngster profitierte beim Strafmaß davon, dass Pauli-Spieler Danel Sinani den fälligen Foulelfmeter verwandelt hatte. Nebel sah am Sonntag in der 60. Minute beim Spiel gegen den 1. FC Köln (0:1) ebenfalls die Rote Karte, auch der U21-Nationalspieler hatte eine Notbremse begangen.

Beide Urteile sind rechtskräftig.