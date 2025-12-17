Dreesen lobt Musiala: "Gehört etwas dazu"

Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat Jamal Musiala angesichts dessen bevorstehender Rückkehr für sein Durchhaltevermögen gelobt. "Er hat eine schwere Zeit hinter sich gebracht. Es gehört schon etwas dazu, sich so lange immer wieder zu motivieren", sagte Dreesen am Mittwoch bei einem Termin in Unterhaching.

Musiala, der sich im Juli bei der Klub-WM eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen hatte und seitdem ausgefallen war, war am Dienstag ins Mannschaftstraining der Münchner zurückgekehrt. "Es ist schön, dass er zurück ist", freute sich auch Harry Kane bei Sky: "Noch vor seiner ersten Verletzung zum Ende der vergangenen Saison habe ich oft darüber nachgedacht, dass er der beste Spieler ist, den wir im Team haben."

Im neuen Jahr soll Musiala sein Comeback geben, zuletzt hatte sich der 17 Jahre alte Lennart Karl auf Musialas Position im offensiven Mittelfeld zum Stammspieler entwickelt.

Karl habe sich "in einer herausragenden Art und Weise in diese Mannschaft gespielt", lobte Dreesen. Sorgen um einen harten Konkurrenzkampf in der Offensive des Rekordmeisters macht sich der Bayern-Boss aber nicht. Dieser "hilft normalerweise immer die Leistung insgesamt zu steigern", sagte der 58-Jährige: "Ich bin mir sicher, dass der Coach die richtigen Rezepte finden wird."

Zuletzt hatten bereits Hiroki Ito und Alphonso Davies nach langen Verletzungen ihr Comeback bei den Münchnern gefeiert. "Alle drei Spieler und Jamal insbesondere bringen neue und weitere Qualität", freute sich Dreesen. Nun gelte es mit Blick auf die entscheidende Saisonphase "alle unverletzt" zu halten.