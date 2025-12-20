Dreesen sieht "gute Gründe" für Upamecano-Verbleib in München

Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sieht den Verein bei den Vertragsverhandlungen mit Abwehrchef Dayot Upamecano in einer guten Position. "Dass wir mit Upamecano verlängern wollen, ist allgemein bekannt. Und ich glaube auch, wir müssen uns mit dem, was wir ihm angeboten haben, nicht verstecken", sagte Dreesen im Interview mit der Abendzeitung: "Das entspricht den hervorragenden Leistungen, die Upa in dieser Saison bringt."

Der Vertrag des französischen Nationalspielers läuft im Sommer aus. Neben dem Finanziellen spielen bei solchen Vertragsverhandlungen auch andere Faktoren eine wichtige Rolle, betonte Dreesen: "Dass der Trainer und das Trainerteam verlängert haben, ist ebenso wichtig. Es geht auch um die Frage, ob sich die Familie wohlfühlt, ob ich ein gutes Standing in der Mannschaft und beim Trainer habe. Ob ich in einem ambitionierten Klub spiele, der auch was gewinnt. Ob wir attraktiven Fußball spielen. Und ich meine, das sind gute Gründe für ihn, beim FC Bayern zu bleiben", so Dreesen.

Upamecano (27) war 2021 für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig zum Rekordmeister gewechselt. Er hat bislang 172 Pflichtspiele (sechs Tore) für die Münchner bestritten.