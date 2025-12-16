Eintracht Frankfurt macht Talent Neuendorff zum Profi

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Nachwuchstalent Nilo Neuendorff mit einem Profivertrag ausgestattet. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der 18-Jährige spielt bereits seit 2021 für die Hessen, in der laufenden Saison ist er bislang Teil des U21-Kaders. Für die deutsche U19-Nationalmannschaft kam der Linksverteidiger bislang zu drei Einsätzen.

"Nilo ist ein echtes Frankfurter Eigengewächs und steht beispielhaft für den Weg, den wir mit unserer Nachwuchsarbeit gehen wollen", sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung. Neuendorff habe sich "in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und bereits auf mehreren Ebenen gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt".