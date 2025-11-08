El Mala im Derby in Kölns Startelf

Shootingstar Said El Mala vom 1. FC Köln kehrt im Derby bei Borussia Mönchengladbach in die Startelf des FC zurück. Der 19-Jährige, der am Donnerstag erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen worden war, spielt somit in der Bundesliga zum dritten Mal von Beginn an für die Domstädter. Über 90 Minuten ist der Teenager für den FC bislang noch nie zum Einsatz gekommen.

Den Einsatz in der Startelf hatte Trainer Lukas Kwasniok bereits angedeutet. "Er ist mehr als der Unterschiedsspieler für die letzten 15, 20 Minuten", hatte der Coach zuletzt gesagt. El Mala, der in der Jugend bei der Borussia aussortiert worden war, stand zuvor nur in den Spielen in Hoffenheim (1:0 am 6. Spieltag) und in Dortmund (0:1 am 8. Spieltag) in der Kölner Startelf, erzielte aber schon vier Tore.

El Mala hatte sich am Mittwoch im Training bei einem Zweikampf am linken Knöchel verletzt, Kwasniok hatte danach aber Entwarnung gegeben. "Ich weiß, dass gerade bei der Personalie schnell aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird", sagte er: "Er hat einen Schlag abbekommen, da hat man einen Eisbeutel draufgelegt, es war also keine Amputation nötig."