El Mala: "Es ist immer wieder Wahnsinn"

Nach seinem nächsten Treffer rannte Shootingstar Said El Mala direkt zu den rund 4500 mitgereisten Fans des 1. FC Köln - und genoss den Jubel der Anhänger. "Es ist immer wieder Wahnsinn, vor unseren Fans ein Tor zu machen", sagte der Teenie nach seinem Treffer in der Nachspielzeit zum 1:1 (0:1) bei Werder Bremen im Klub-TV.

El Mala und die Fans mussten lange zittern, fast hätten sie die dritte Niederlage in Serie kassiert - doch dann bekam der 19-Jährige an der linken Seite den Ball, zog nach innen und erlöste mit seinem abgefälschten Schuss die Kölner. "Natürlich wünscht man sich, dass es schon früher klappt, aber solange es am Ende klappt und das eine unserer Waffen ist, warum nicht?", sagte El Mala.

In der ersten Halbzeit hatten sich El Mala und Co. schwer getan, nach der Pause und einigen Umstellungen lief es dann deutlich besser. "Und ich glaube, das war dann irgendwann nur eine Frage der Zeit, wann dann das Tor passiert", sagte der Aufsteiger, der in der Bundesliga erstmals über 90 Minuten auf dem Platz stand. Die Bilanz des Kölner Hoffnungsträgers: Zwölf Partien, fünf Tore und zwei Assists.