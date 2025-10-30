Erleichterung in Gladbach - aber "immer noch am Tabellenende"

Beim Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach ist nach dem Sieg im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Karlsruher SC etwas Erleichterung zu spüren. "Es tut uns allen gut. Es ist für uns grundsätzlich ein tolles Gefühl, im Borussia-Park mal einen Sieg zu feiern", sagte Sportchef Rouven Schröder, bevor er aber mahnend anfügte: "Wir stehen immer noch mit drei Punkten am Tabellenende."

In der Liga wartet die Borussia mit Trainer Eugen Polanski an der Seitenlinie weiter auf den ersten Erfolg. Die nächste Chance bietet sich dem Tabellenletzten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli. Die Mannschaft müsse nun "die Gier entwickeln, nachzulegen", sagte Schröder.

Trotz der schwierigen Phase sieht Polanski, der immer noch Argumente für eine dauerhafte Stelle auf der Trainerbank sammelt, sein Team auf einem guten Weg. "Wir müssen tagtäglich kleine Schritte machen, damit wir besser werden", sagte Polanski: "Aber diese machen wir tatsächlich."

Beim 3:1 gegen den KSC habe seine Mannschaft auch dank einer guten Intensität "das Spiel auf unsere Seite gezogen", sagte der Gladbacher Trainer: "Das soll auch beim FC St. Pauli so sein."