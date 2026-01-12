Europacup-Duell: Toppmöller will Fight annehmen

Trainer Dino Toppmöller vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt will den erwarteten Fight um die Europacup-Plätze beim Hinrundenabschluss am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart annehmen. "Ich erwarte ein sehr umkämpftes Spiel, ein sehr intensives Spiel", sagte der Coach am Montag: "Wir müssen uns auf ein heißes Duell einstellen."

Der Pokalsieger aus Stuttgart liegt auf Platz fünf und hat drei Punkte Vorsprung auf den Champions-League-Teilnehmer aus Frankfurt. "Die werden heiß auf uns sein. Es geht darum, in Stuttgart körperlich dagegenzuhalten", sagte Toppmöller mit Blick auf die formstarken VfB-Profis um Deniz Undav: "Wir müssen mehrere Spieler kontrollieren."