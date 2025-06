Fall Davies: Bayern zieht Konsequenzen

Nach dem Verletzungs-Fall Alphonso Davies zieht Bayern München nun Konsequenzen: Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (57) will seinen Einfluss geltend machen, damit die Stars des Rekordmeisters auf Länderspielreisen bei medizinischen Problemen gut geschützt werden. Dafür werde der Manager "den Kontakt zu den Nationalverbänden der unter Vertrag stehenden Spieler des FC Bayern" vertiefen, um "noch eindringlicher auf die Erfüllung von Schutzpflichten in Verletzungsfällen hinzuweisen", hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Münchner.