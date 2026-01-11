Fan-Banner gegen Kwasniok: "Weiß nicht genau, warum"

Trainer Lukas Kwasniok vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat mit Verwunderung auf ein gegen ihn gerichtetes Banner der eigenen Fans reagiert. "Ich weiß nicht genau, warum und weswegen, aber ich nehme das zur Kenntnis", sagte der 44-Jährige nach dem 2:2 (1:2) beim 1. FC Heidenheim.

Die FC-Fans hatten nach Abpfiff und dem siebten Spiel in Serie ohne Sieg ihren Frust mit den Worten "KWASNI YOK" zum Ausdruck gebracht. Yok ist ein türkisches Wort, das in der deutschen Jugendsprache als Ausdruck für "nein" oder wahlweise "nichts" steht - eine deutliche Kritik am Trainer.

"Ich habe es nicht wahrgenommen, aber ich wurde darüber informiert, dass es da etwas gab. Ich kann jetzt kein Türkisch, deswegen musste ich mir das auch übersetzen lassen", sagte Kwasniok. "Das ist eben der 1. FC Köln, da ist alles etwas dynamischer."

Er wolle nun "versuchen, da irgendwie in Kommunikation" zu treten - und vor allem "mit Leistung und Punkten vorangehen", sagte Kwasniok. "Für mich ist eins wichtig: die Performance der Jungs auf dem Platz. Und ich habe hier eine absolute Einheit gesehen. Trainer, Trainerteam, Mannschaft. Das ist das, was ich beeinflussen kann."

"Ansonsten", sagte Kwasniok mit Blick auf den nächsten Gegner am Mittwoch mit einem leichten Lächeln auf dem Gesicht, "hoffe ich einfach, dass wir vielleicht die Bayern ärgern können."