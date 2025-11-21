FC Bayern: Gnabry fehlt gegen Freiburg, Neuer fraglich

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany muss im Bundesliga-Duell mit dem SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Serge Gnabry verzichten. Der Nationalspieler war angeschlagen vom DFB-Team zurückgekehrt. Beim Topspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Arsenal rechnet Kompany aber wieder mit Gnabry.

Entwarnung gab Kompany dagegen bei Mittelfeldchef Joshua Kimmich. Der 30-Jährige hatte sich bei der Nationalmannschaft am Knöchel verletzt, beim 6:0 gegen die Slowakei war er aber schon wieder dabei gewesen. Der Einsatz von Manuel Neuer ist dagegen noch fraglich. Der Kapitän fehlte im öffentlichen Mannschaftstraining am Donnerstag noch aufgrund einer Erkältung, für ihn könnte erneut Jonas Urbig ins Tor rücken. Positives vermeldete Kompany am Freitag in Bezug auf Hiroki Ito: Der Japaner kehrt nach seinem Mittelfußbruch erstmals in dieser Saison in den Münchner Spieltagskader zurück.

Zudem konnte Kompany in dieser Woche auch "Wahnsinnsathlet" Alphonso Davies wieder im Mannschaftstraining willkommen heißen. Nach seinem Kreuzbandriss im März sei der Kanadier zwar noch "nicht bei 100 Prozent", dafür "wahrscheinlich aber schon wieder der Schnellste im Kader". Trotzdem gelte es, "Geduld zu haben", so Kompany: "Wenn er in diesem Jahr noch bei einem oder zwei Spielen dabei ist, wäre das super."

Gegen Freiburg werde sein Team mit "ganz viel Energie" in die Partie gehen, "wir wollen nur dieses Spiel gewinnen", betonte Kompany. Über das anstehende Topduell in der Champions League beim FC Arsenal nur vier Tage später mache er sich "noch keine Gedanken".