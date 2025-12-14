FC Bayern: Ito gibt Startelf-Comeback

Abwehrspieler Hiroki Ito steht nach über neun Monaten erstmals wieder in der Startelf des Fußball-Rekordmeisters Bayern München. Der Japaner, der Ende November sein Comeback nach einem Mittelfußbruch gefeiert hatte, wurde von Trainer Vincent Kompany für das Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (17.30 Uhr/DAZN) in die Anfangsformation beordert. Seinen bislang letzten Startelfeinsatz hatte Ito am 8. März gegen den VfL Bochum (2:3).

Insgesamt nimmt Kompany im Vergleich zum 3:1-Sieg in der Champions League gegen Sporting Lissabon vier Wechsel vor. Ito verteidigt gemeinsam mit Min-Jae Kim anstelle von Dayot Upamecano und Jonathan Tah, Tom Bischof rückt für Konrad Laimer in die Startelf, und Leon Goretzka ersetzt Aleksandar Pavlovic.